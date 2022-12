Xuxa Meneghel passa por lipoaspiração em São Paulo - Reprodução

Publicado 14/12/2022 09:23

Rio - A apresentadora Xuxa Meneghel, de 59 anos, se submeteu a uma lipoaspiração e ficou internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no último sábado. A informação é do site "O Fuxico". A cirurgia foi bem sucedida e a artista já teve alta.

"Dormi no hospital e agora já estou em casa. Foi tudo direitinho!", disse a apresentadora. "Eu não estou sentindo dor nenhuma. Estou levantando numa boa, sentando numa boa, andando numa boa. Está tudo bem, é como se eu tivesse feito bastante abdominais", completou.

A apresentadora também teria feito um segundo procedimento enquanto esteve internada: microagulhamento com radiofrequência para fins de modelação corporal. "Eu aproveitei a cirurgia e fiz a máquina Morpheus, que faz uns furinhos e está me dando mais nervosinho quando eu tomo banho. Isso doi mais do que a própria lipo", disse a rainha dos baixinhos.