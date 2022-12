Rafael Cardoso e Mariana Bridi - Reprodução de internet

Publicado 14/12/2022 11:05

Rio - O ator Rafael Cardoso participou do podcast "Papagaio Falante", de Sérgio Mallandro, e comentou os boatos de traição após o fim de seu casamento com Mariana Bridi. O relacionamento durou 16 anos e o casal está separado há pouco mais de um mês.

"Ela me perdoou de várias coisas. A gente tem vários acordos quando é casado. Prefiro nem falar sobre isso, mas, sim, ela me perdoou várias vezes, assim como eu perdoei ela também. Casamento é isso: um cede daqui, outro cede dali", disse o ator.

"Não vou também expor ela aqui agora. Já estou f*dido para caralh* com ela, que ficou bem chateada com as coisas que tinham saído na imprensa, que eu tinha falado que estava 'solteirão', que colocaram isso na minha boca...", lamentou.