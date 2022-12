Gabriela Vicente e Gabriel O Pensador - Reprodução Internet

Gabriela Vicente e Gabriel O PensadorReprodução Internet

Publicado 14/12/2022 10:24

Rio - Gabriela Vicente, namorada do cantor Gabriel O Pensador, completou 22 anos nesta terça-feira e comemorou a data em grande estilo. A jovem reuniu amigos e familiares em uma festança em uma vinheria em Garopaba, Santa Catarina. Gabriel o Pensador, de 48, estava entre os presentes e ganhou uma declaração de amor da jovem nas redes sociais.

"Os olhinhos brilhando. Te amo demais. Obrigada por estar sempre ao meu lado, me fazendo a mulher mais feliz do mundo!", escreveu Gabriela nos Stories, do Instagram, ao compartilhar imagens da festa. O casal está junto desde 2020.