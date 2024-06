José de Abreu - Reprodução Internet

Publicado 19/06/2024 10:43 | Atualizado 19/06/2024 11:09

Rio - José de Abreu, de 78 anos, disse, em uma publicação em sua conta no X, o antigo Twitter, nesta terça-feira (18), que vai processar a atriz Maria Zilda Bethlem, de 72, e o ator Murilo Rosa, de 53 anos. O caso acontece após viralizar, em maio, o trecho de uma live dos dois em que Abreu é chamado de "bafudo" . O artista informou que pretende pedir uma indenização de R$ 1 mihão de cada um.

"Entrarei nos próximos dias com processo contra Murilo Rosa e Maria Zilda por explorarem e ridiculizarem indevidamente um falso problema médico. Apresentarei testemunhos de atrizes com as quais já contracenei de maneira íntima e relatórios médicos que comprovarão que não sofro de halitose. Estamos, com advogados, estudando danos psicológicos, financeiros e morais em cerca um milhão de reais para cada um. Que a Justiça decida", relatou o ator.

No domingo (2), Abreu publicou no X uma foto onde Rosa aparece com o filho e o pai, morto há poucos meses. Minutos depois do post, Murilo compartilhou uma imagem preta com a palavra "Inaceitável". Na legenda, mostrou-se indignado com a atitude do colega de profissão e ameaçou acionar a Justiça.