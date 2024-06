Chico Buarque completa 80 anos nesta quarta-feira (19) - Reprodução / Instagram

Publicado 19/06/2024 09:40 | Atualizado 19/06/2024 11:13

Rio - Um levantamento do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) mostra que a música de Chico Buarque mais tocada nos últimos cinco anos foi "Iolanda" (1984), feita em parceria com o cubano Pablo Milanês. O cantor completa 80 anos nesta quarta-feira (19) , entrando para o time dos mestres da MPB que chegaram às oito décadas de vida, como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Milton Nascimento.

Em quase 60 anos de carreira, Chico reúne 537 composições e 1.302 gravações disponibilizadas em discos, DVDs e no streaming. Na lista de composições mais ouvidas também estão "A Banda" (1966) e "João e Maria" (1977), dele e de Sivuca. Vale destacar que o ranking abrange a audiência em rádio, festas, Carnaval, shows e músicas ao vivo e ambiente.

Analisando somente o streaming, no Spotify, por exemplo, as composições mais populares do artista são "Apesar de Você" (1970), com mais de 53 milhões de streams, "Construção" (1971), com 39 milhões, e "João e Maria", com quase 37 milhões.

Regravações



Já entre as canções escritas pelo cantor mais regravadas neste período foram "Gente Humilde" (1970), que compôs em parceria com Vinicius de Moraes e Garoto. No ranking também estão "Retrato em Preto e Branco" (1968) e "Anos Dourados", de Chico e Tom Jobim, "Beatriz" (1983), feita com Edu Lobo, e "O Que Será" (1976), com Milton Nascimento.



Intérpretes



Ainda segundo o levantamento feito pelo Ecad, os cinco artistas que mais regravaram as composições do músico foram, nesta ordem, Maria Bethânia, Edu Lobo, Magro Waghabi, Miltinho e Aquiles Rique Reis.

Arte e política

Uma das características mais marcantes de Chico Buarque é o seu posicionamento político, incluindo nas suas obras musicais, muitas delas criadas durante a ditadura militar (1964-1985). Da lista do Ecad das 10 mais ouvidas, "A Banda", "João e Maria", "Apesar de Você", "Cotidiano" (1971), e "Roda Viva" (1967) foram feitas neste período, por exemplo.