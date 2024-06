Michel Teló e Chrystian - Reprodução do Instagram

Michel Teló e ChrystianReprodução do Instagram

Publicado 20/06/2024 08:29 | Atualizado 20/06/2024 08:30

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte de Chrystian, que fez dupla com Ralf, aos 67 anos, em São Paulo, na madrugada de quarta-feira (19). Artistas como Michel Teló, Leonardo e Roberta Miranda homenagearam o cantor em publicações feitas no Instagram e exaltaram a obra dele.

"Chrystian, jamais vou esquecer você e o seu sorriso. Um pouco de mim e da música sertaneja se vai junto com você. Estou triste. Nunca imaginei me despedir assim. Mas o seu legado e das músicas sempre será lembrado. 'Vidas Dividida', 'Tempo ao tempo', 'Prece a minha mãe' e 'Esperando você chegar' serão sempre eternizadas na sua voz. Agora sua voz será ouvida aí no céu. O mundo sertanejo chora incluindo eu.

Descanse em paz meu amigo", disse Roberta.

"Descanse em paz, ídolo. Esse foi um dos dias mais especiais da vida", escreveu Teló na legenda de uma foto em que aparecia sorridente ao lado de Chrystian. "Perdemos uma das maiores vozes na música brasileira, Chrystian. Descase em paz meu amigo, seu legado jamais será esquecido. Meus sinceros sentimentos a toda família", afirmou Leonardo.

"Durante 60 anos de carreira Chrystian rodou pelas estradas contando suas histórias, rindo de suas piadas e cantando muito pelos palcos do Brasil. Estivemos juntos recentemente em um programa cheio de emoção com Sérgio Reis. Gratidão da família SBT! "Saudade vai, vai, vai... Saudade vem, vem, vem te buscar." Meus sentimentos a família, amigos e fãs. Vá em paz, Chrystian", declarou Patrícia Abravanel.

Confira o que mais famosos disseram:

Luciano Camargo: Estou parado nessa notícia. Não dá para acreditar!!! Como assim gente? Ele estava tão feliz com os projetos novos, falei com ele outro dia… Sempre nos respeitamos e amamos um ao outro, sempre com aquele sorriso no rosto… Meu Deus".

Frejat: Notícia muito triste. Era um querido. Muito inteligente e gentil. Estivemos juntos muitas vezes nessas nossas andanças pelo Brasil afora. Meus sentimentos à família Que ele vá por um caminho de luz".

Cesar Menotti: "Meu Deus, que tristeza".

Felipe Araújo: A música sertaneja perde um talento. Mesmo sem termos nos conhecido pessoalmente, sua carreira foi inspiradora. Descanse em paz, Chrystian, e que seu legado continue a brilhar".