Ralf lamenta morte de Chrystian - Reprodução do Instagram

Ralf lamenta morte de ChrystianReprodução do Instagram

Publicado 20/06/2024 07:30 | Atualizado 20/06/2024 07:31

Rio - Ralf, de 63 anos, lamentou a morte do irmão e ex-dupla, Chrystian , de 67, em uma publicação feita no Instagram, na madrugada desta quinta-feira (20). O cantor postou uma imagem em preto e branco dos dois no palco e disse que não teve tempo de se despedir do familiar.

fotogaleria

"Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… Mas tenho certeza que nosso “Pai” te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz", escreveu o artista na legenda.

Nos comentários, famosos demonstraram apoio a Ralf. "Meus mais sinceros sentimentos meu amigo. Que Deus te dê forças nesse momento tão difícil. Te amo, conte comigo sempre", disse Eduardo Costa. "Meu amigo, nossos sentimentos! Deus dê a força a todos vocês !", comentou Gian e Giovani. Meus sentimentos… Te amo meu amigo… Conte comigo pra sempre!", declarou Maiara, dupla de Maraisa. "Meus sentimentos, Ralf. A história não morrerá jamais!", frisou Rionegro.

A dupla Chrystian e Ralf chegou ao fim em definitivo em 2021 e cada um passou a seguir carreira solo. Juntos, os irmãos lançaram 20 álbuns, 32 coletâneas e dois DVDs acústicos. Ganharam 15 discos de ouro, 9 de platina, 2 de platina triplo, 4 de diamante nos anos de 1988, 1989, 1992, 1993, além de 1 de diamante com a trilha da novela da TV Globo "O Rei do Gado" e "O Rei do Gado 2", em 1996, com a música "Mia Gioconda", com a participação de Agnaldo Rayol, somando mais de 1 milhão de cópias vendidas.