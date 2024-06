Chrystian era um dos maiores ícones do sertanejo do Brasil - Reprodução/Instagram

Publicado 20/06/2024 07:34 | Atualizado 20/06/2024 07:52

Rio - O cantor Chrystian, que morreu na noite desta quarta-feira (19), aos 67 anos, em São Paulo, teve uma carreira de muito sucesso. Ao lado do irmão Ralf, eternizou canções como "Nova York", "Saudade", "Cheiro de Shampoo", "Esse Amor Que Me Mata", "Chora Peito", "Sensível Demais" e muitas outras. Consagrou-se no universo sertanejo, no entanto, também obteve reconhecimento cantando músicas românticas, algumas em inglês, para trilhas.



Em 1996, a dupla gravou "Minha Gioconda" ("Mia Gioconda") com Agnaldo Rayol para a novela "O Rei do Gado", alcançando estrondoso sucesso. Relembre alguns dos hits da carreira a seguir:

Minha Gioconda

Sensível Demais

Cheio de Shampoo

Chora Peito