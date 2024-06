Morte de Chrystian deixou de luto a música sertaneja - Reprodução do Instagram

Publicado 20/06/2024 12:13

Rio - A causa da morte de Chrystian foi uma infecção generalizada, em decorrência de uma pneumonia. A informação foi divulgada pelo Hospital Samaritano, em São Paulo, onde o cantor estava internado. O músico morreu na noite desta quarta-feira (19) , aos 67 anos.

"O Hospital Samaritano Higienópolis informa que o cantor Chrystian José Pereira da Silva Neto faleceu na noite desta quarta-feira (19/06) na unidade. O motivo do óbito foi choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. A instituição se solidariza com os familiares e amigos", informou a nota.

O cantor sofria de rim policístico e estava com a função renal comprometida, como sua equipe divulgou, em fevereiro de 2024. Na época, foi informado que o artista passaria por um transplante de rim até o fim do ano, e que sua mulher, Key Vieira, seria a doadora.

Horas antes do anúncio da morte de Chrystian, o perfil oficial do sertanejo publicou um comunicado sobre o cancelamento do show do cantor, que seria realizado em Franco da Rocha, São Paulo, no dia 22 de junho, devido a problemas de saúde.

"Chrystian foi diagnosticado recentemente com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado. O cantor está seguindo todas as recomendações médicas. Lamentamos qualquer inconveniente que este cancelamento possa causar aos fãs que estavam ansiosos por este evento. A saúde e bem-estar do Chrystian são nossa prioridade neste momento", diz a nota.