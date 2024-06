Câmeras registraram momento do assalto no carro-forte, em Caxias do Sul - Reprodução / X

Câmeras registraram momento do assalto no carro-forte, em Caxias do SulReprodução / X

Publicado 20/06/2024 10:52 | Atualizado 20/06/2024 11:06

Criminosos disfarçados de policiais federais tentaram roubar um carro-forte no Aeroporto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na noite desta quarta-feira (19). Após a chegada da Brigada Militar ao local, houve um intenso confronto que causou as mortes de um agente, identificado como Fabiano Oliveira, de 47 anos, e um dos assaltantes. O resto da quadrilha conseguiu fugir para a mata.

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE), o Batalhão de Aviação da Brigada Militar e o Comando de Policiamento de Choque foram acionados e realizam o cerco. O aeroporto foi fechado pela Polícia Federal para investigações e não tem previsão de reabertura. As buscas continuaram nesta quinta-feira (20).

A Brigada Militar segue atuando para capturar todos os envolvidos na ocorrência em Caxias do Sul, na noite de ontem (19/6). pic.twitter.com/PR3u9JMEPf — Brigada Militar-RS (@brigadamilitar_) June 20, 2024

Em suas redes sociais, o governador Eduardo Leite se posicionou lamentando a morte do agente Fábio, afirmando que ele dedicou mais de duas décadas servindo à segurança pública, e expressou solidariedade à sua família.

"Determinei empenho máximo das forças de segurança do Estado para capturar e buscar a responsabilização de TODOS os criminosos envolvidos nesse ato covarde. Seguiremos firmes na luta contra a criminalidade, honrando a memória do sargento Fabiano Oliveira e de todos os heróis que dedicam suas vidas para proteger o nosso povo", publicou Leite.