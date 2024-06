Polícia Civil teve acesso às câmeras do local - Divulgação

Publicado 20/06/2024 10:42

Goiânia - Um homem foi preso por estuprar uma mulher em um parque de Goiânia, capital de Goiás. A captura do suspeito aconteceu nesta quarta-feira (19).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima fazia uma caminhada pelo Parque Macambira quando foi atacada pelo homem. Ele tampou a boca da mulher, impedindo que ela pedisse socorro e iniciou a prática do abuso.

A vítima reagiu e lutou com o suspeito que a derrubou no chão. Neste momento, a mulher conseguiu gritar e o homem fugiu da cena do crime. O caso aconteceu no dia 4 de maio.

A Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher teve acesso às imagens de câmeras de segurança do local e flagrou a cena, inclusive o momento em que o homem fecha o zíper de sua calça durante a fuga.

Também foi constatado que o abusador vigiou a vítima por alguns minutos. Para a polícia, a ação caracteriza que ele premeditou o crime. Ele está preso preventivamente.