Praça Clóvis Beviláqua, palco da chacina em Viçosa do Ceará nesta quinta-feira (20) - Fernando Cunha / Flicker

Praça Clóvis Beviláqua, palco da chacina em Viçosa do Ceará nesta quinta-feira (20)Fernando Cunha / Flicker

Publicado 20/06/2024 09:19 | Atualizado 20/06/2024 10:06

Uma chacina na cidade de Viçosa do Ceará, no interior do Ceará, deixou sete mortos e dois feridos na madrugada desta quinta-feira (20).

Polícia cearense fecha praça após chacina em Viçosa do Ceará. Sete pessoas morreram e outras duas ficaram feridas.#Chacina #Ceara #Mortes #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/7UM6aTHIRz — Jornal O Dia (@jornalodia) June 20, 2024

Segundo o Batalhão da Polícia Militar local, as vítimas estavam reunidas para uma comemoração na praça Praça Clóvis Beviláqua, às 3h, quando foram abordadas por homens armados, que chegaram atirando de dentro de veículos. Imagens de câmeras de segurança mostram alguns dos alvos sendo rendidos antes da execução.

Os dois feridos foram levados com vida ao Hospital Municipal de Viçosa e, posteriormente, transferidos para o Hospital e Maternidade Madalena Nunes, na cidade de Tianguá. O estado de saúde deles não foi informado. As outras sete pessoas morreram no local. Entre as vítimas estão homens e mulheres, que ainda não foram identificados.

A secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a polícia isolou a praça e investiga o caso e agentes Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e dos setores de inteligência foram enviados para reforçar a região alvo da chacina.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e coletou vestígios que irão colaborar com as investigações, que ficarão a cargo da Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará.

Ainda segundo o órgão, o secretário da SSPDS, Roberto Sá; o delegado-geral da PCCE, Márcio Gutierrez; o coronel comandante-geral da PMCE, Klênio Savyo; e o secretário executivo de Ações Integradas e Estratégicas da SSPDS, Sérgio Pereira; estão se deslocando até a cidade para comandar as diligências.

Em postagem no X (antigo Twitter), o governador Elmano de Freitas (PT-CE) chamou o caso de "inaceitável" e afirmou que as forças policiais já estão na região na busca dos criminosos. Ele também pontuou que os responsáveis irão "pagar na Justiça por tamanha atrocidade" e prestou solidariedade aos parentes das vítimas.

Inaceitável o caso de violência ocorrido essa madrugada em Viçosa do Ceará. Reforços policiais já estão na região na busca dos criminosos. Nosso secretário da Segurança também já se dirigiu para Viçosa para comandar pessoalmente todas as ações, (+) — Elmano de Freitas (@elmanooficial) June 20, 2024

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e pré-candidato a prefeito de Fortaleza,

Evandro Leitão (PT-CE), também repudiou os atos violentos e disse que os o governo estadual já mobilizou todas as forças para "capturar e punir os bandidos, que não sairão impunes".