Praça da cidade de Viçosa do Ceará onde ocorreu chacina - Fernando Dias/ Arquivo pessoal

Publicado 21/06/2024 10:22 | Atualizado 21/06/2024 10:23

As forças de segurança do Ceará estão mobilizadas para elucidar a chacina que deixou sete mortos e dois feridos nesta quinta-feira, 20, em uma praça pública no município de Viçosa do Ceará, interior do estado. Veja o que se sabe até o momento sobre o crime.

Onde aconteceu?

Segundo o Batalhão da Polícia Militar local, todas as vítimas estavam reunidas para uma comemoração na Praça Clóvis Beviláqua, no Centro da cidade de Viçosa do Ceará. O município fica no norte do estado, na divisa com o Piauí.

As vítimas foram rendidas pelos criminosos, colocadas lado a lado, com as mãos na cabeça, antes de serem executadas. Nove pessoas foram baleadas, sete morreram no local e duas foram socorridas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a praça foi isolada e investiga o caso e agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e dos setores de inteligência foram enviados para reforçar a região alvo da chacina.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e coletou vestígios que irão colaborar com as investigações, que ficarão a cargo da Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará.

Motivação

Segundo o secretário da Segurança Pública do estado, Roberto Sá, é "prematuro" afirmar a motivação das mortes. No entanto, ele não descartou que o crime esteja envolvido com o tráfico de drogas na região.

Quem eram as vítimas?

As vítimas tinham entre 16 e 26 anos. Sete delas já foram identificadas.



- Ana Carolina de Sousa Rocha, 24 anos

- Francisco Luan Brito da Silva, 26 anos

- Uma adolescente de 16 anos

- Isamara de Sousa Rodrigues, 25 anos

- André Júnior, de idade e nome completo ainda não confirmados;

- Geovane de idade e nome completo ainda não confirmados;

- Júlio, de idade e nome completo ainda não confirmados.



Os dois feridos foram levados com vida ao Hospital Municipal de Viçosa e, posteriormente, transferidos para o Hospital e Maternidade Madalena Nunes, na cidade de Tianguá. O estado de saúde deles não foi informado.

Segundo o secretário de Segurança Pública do estado, Roberto Sá, duas vítimas tinham passagens pela polícia, por crimes como homicídio. Além disso, uma delas, uma mulher, estava era monitorada por tornozeleira eletrônica. Porém, ainda não há confirmação que esses envolvimentos tenham sido a motivação do crime.

Investigação

Pelo menos três pessoas foram detidas em flagrante, ainda na quinta, por envolvimento com o tráfico de drogas na região. Elas foram ouvidas como parte do trabalho investigativo da chacina, mas o secretário Roberto Sá disse que ainda não é possível confirmar o envolvimento dos três detidos nas mortes.