Caso é investigado pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Itabirito - Reprodução

Publicado 21/06/2024 09:26 | Atualizado 21/06/2024 09:28

A Polícai Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, na quarta-feira (19), em Itabirito, Região Metropolitana de Belo Horizonte, um idoso, de 61 anos, suspeito de gravar um vídeo sexual com a bisneta da companheira, uma criança de 6 anos, e publicar em um aplicativo de compartilhamento de vídeos curtos.



Segundo as investigações, o caso chegou ao conhecimento dos policias na última terça-feira (18). Após a denúncia do vídeo, a equipe da Delegacia de Polícia Civil em Itabirito iniciou as buscas e descobriu a quem pertencia o perfil no aplicativo.



Os policiais se dirigiram à casa do suspeito, que concordou em comparecer à delegacia. O investigado permitiu o desbloqueio do celular e os agentes localizaram a mesma conta que haviam identificado logada com os dados do idoso.

No aparelho, a equipe encontrou, ainda, o vídeo gravado, pelo qual os abusos foram registrados – em algumas das filmagens o suspeito teria, inclusive, alternado o modo de gravação para o próprio rosto. Questionado sobre as evidências, o investigado confessou o crime, mas que teria publicado o vídeo na internet por engano. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.



As investigações prosseguem para apurar os crimes de estupro de vulnerável e divulgação de cena com conteúdo sexual envolvendo criança.