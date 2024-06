Imagens registraram fumaça saindo de torre do Congresso durante simulação - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 21/06/2024 15:11



Fumaça preta saindo de torre do Congresso durante simulação assusta moradores de Brasília.#ODia



Créditos: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/djKhVkHTPf — Jornal O Dia (@jornalodia) June 21, 2024 Moradores do Distrito Federal puderam ver, na manhã desta sexta-feira (21), uma fumaça preta saindo de uma das torres do Congresso Nacional. Apesar do susto causado, se tratava apenas de uma simulação de incêndio ocorrida no local, segundo o Corpo de Bombeiros. Confira vídeo que registrou a cena.

Segundo a assessoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, além da primeira simulação ocorrida às 10 horas, outra acontecerá às 15 horas. Durante o processo, o Congresso teve a energia cortada e as garagens foram temporariamente fechadas.



Além do susto e da preocupação gerada, alguns moradores brincaram nas redes sociais. ''No habemus papa'', disse um deles em referência a fumaça branca liberada pela Capela Sistina, no Vaticano, quando um papa é escolhido.