Edifício onde houve a queda do elevador, no Centro de Belo HorizonteReprodução / Internet

Publicado 21/06/2024 14:25

A queda de um elevador deixou 22 pessoas feridas na noite desta quinta-feira (20), em um prédio no Centro de Belo Horizonte. Com capacidade máxima para 17 passageiros, o equipamento transportava 22 pessoas e sofreu uma queda de aproximadamente 1,5 metro até o fundo do fosso do edifício comercial, devido ao excesso de peso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estrutura travou no subsolo antes de descer. Um técnico foi chamado ao local para tentar fazer um nivelamento, no entanto, houve um erro em um aparelho da casa de máquinas, fazendo com que o elevador voltasse a ceder. Nessa segunda queda, que foi de aproximadamente 1,5 metro, ele chegou a 'quicar' duas vezes no fundo do fosso.

Após o acidente, nove vítimas relataram dores na coluna e lesões leves, sendo atendidas no local por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelos bombeiros.