Ivo de Almeida, desembargador do TJSP, é o principal alvo da operação Churrascada - Daniela Smania / TJSP

Publicado 20/06/2024 11:55

A Polícia Federal (PF) faz nesta quinta-feira (20) uma operação a partir das investigações sobre a venda de sentenças no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão.



De acordo com as informações, Ivo de Almeida, desembargador da 1ª câmara de Direito Criminal do TJ/SP, recebia dinheiro para dar sentenças favoráveis aos corruptores. Dois advogados de Ribeirão Preto também estão entre os suspeitos. As investigações da PF mostram que os investigados chamavam os plantões do magistrado de dia de “churrasco”, por isso, a operação foi chamada de Churrascada.



A operação tramita no Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo um desdobramento da Operação Contágio, lançada em 2021, também pela Polícia Federal, contra o desvio de verbas públicas na área da saúde.

*Com informações da Agência Brasil