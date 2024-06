Lucas compartilhava vídeos de humor e vida como estudante de veterinária - Reprodução/redes sociais

Publicado 22/06/2024 11:55 | Atualizado 22/06/2024 13:01

Goiás - O influenciador digital Lucas Alexandre Barros de Sousa, de 22 anos, morreu na madrugada deste sábado, 22, após sofrer um acidente na GO-080, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo em que ele estava saiu da pista e capotou.

O jovem chegou a ficar preso nas ferragens do veículo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O falecimento foi confirmado por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda de acordo com os bombeiros, no registro da ocorrência não consta o envolvimento de outro veículo no acidente. A causa será investigada pela polícia.

Lucas era estudante de medicina veterinária e estava finalizando a graduação. Nas redes sociais, onde contava com mais de 450 mil seguidores, ele compartilhava vídeos de humor e vida como estudante de veterinária.

"Meu coração está tão apertado meu amigo. Muitas perguntas se passam na minha cabeça. Eu só peço para que Deus conforte o coração de sua mãezinha e família! Sei que você está do lado de Deus agora, com os anjos. Descanse em paz", escreveu um amigo.

"Eu estou sem acreditar, amigo! Meu Deus, tão novo", comentou outro. "Você vai deixar saudades", lamentou outro amigo do influenciador.