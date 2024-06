Quina de São João foi sorteada neste sábado (22) - Reprodução

Publicado 22/06/2024 22:35 | Atualizado 23/06/2024 09:42

Três apostas acertaram as cinco dezenas do concurso 6462, da Quina de São João, sorteado neste sábado, 22, e ganharam mais de R$ 76 milhões. Os números foram: 21 - 38 - 60 - 64 - 70.



As apostas foram feitas na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, Viamão, no Rio Grande do Sul, e Gouveia, em Minas Gerais. Todos os três vencedores receberão R$ 76.638.821,73.

Os jogos realizados em São José do Rio Preto e em Gouveia foram realizados através de bolão. Já o de Viamão foi uma aposta simples.

O prêmio de R$ R$ 229.916.465,19 era o maior valor da história do concurso especial, de acordo com a Caixa Econômica Federal.



Confira as premiações:

- 5 acertos: três apostas ganhadoras, R$ 76.638.821,73

- 4 acertos: 1.714 apostas ganhadoras, R$ 11.043,83

- 3 acertos: 144.635 apostas ganhadoras, R$ 124,64

- 2 acertos: 3.833.840 apostas ganhadoras, R$ 4,70