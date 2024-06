Lucas compartilhava vídeos de humor e vida como estudante de veterinária - Reprodução/redes sociais

A mãe do influenciador Lucas Alexandre Barros de Sousa, de 22 anos, que morreu após sofrer um acidente de carro na madrugada deste sábado (22), na GO-080, em Goiânia, publicou um vídeo nas redes sociais do jovem lamentando a tragédia.

"Meu coração está partido. (...) Um excelente filho, não tenho do que reclamar. Todos os dias eu acordava com um 'bom dia, mãe. Eu te amo'. E agora ficou só o vazio, as roupas e muita dor", lamentou Sandra. "Coração grandioso, nunca me deu trabalho com nada", acrescentou.

Ela ainda agradeceu as mensagens de carinho que vem recebendo após a morte do influenciador e a relação dos seguidores com o jovem. "Agradeço o carinho que vocês tinham com o meu filho".

O corpo do jovem será velado a partir das 18h deste sábado na Funerária Nacional, na cidade de Aparecida de Goiânia. Já o enterro está marcado para às 10h no Cemitério Jardim da Paz, também em Aparecida de Goiânia.



Acidente

O influenciador digital sofreu um acidente de carro após sair de uma festa na madrugada deste sábado, 22. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo em que ele estava saiu da pista e capotou.

O jovem chegou a ficar preso nas ferragens do veículo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O falecimento foi confirmado por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Lucas era estudante de medicina veterinária e estava finalizando a graduação. Nas redes sociais, onde contava com mais de 450 mil seguidores, ele compartilhava vídeos de humor e vida como estudante de veterinária.