Essa foi a maior apreensão de droga já realizada no AmapáDivulgação/Polícia Civil

Publicado 22/06/2024 12:56

Uma operação da Polícia Civil do Amapá realizada nesta sexta-feira, 21, resultou na apreensão de 218 kg de droga do tipo 'skank', conhecida como "super maconha". A carga estava dentro de um carro que seguia do município de Laranjal do Jari (AP) para Santarém (PA). Essa foi a maior apreensão de droga já realizada no Estado.

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (Dete), com apoio da Delegacia de Laranjal do Jari. Três pessoas foram presas em flagrante e uma arma de fogo de uso restrito também foi apreendida.

Segundo o Delegado Estéfano Santos, titular da DETE, os homens estavam sendo investigados há sete meses. A grande apreensão de skank foi avaliada em R$ 6 milhões.

"Conseguimos identificar quando um dos indivíduos investigados saiu de Macapá com destino ao município de Laranjal do Jari, onde se encontrou com outros dois comparsas. Realizamos o monitoramento e verificamos que eles se deslocaram em um veículo até o município de Santarém, no Pará", conta o delegado.

"Com a informação de que eles retornariam a Laranjal do Jari com o carregamento de droga, acionamos a equipe (...), que realizou uma campana e aguardou o momento certo para realizar a abordagem. Assim que a balsa chegou em Laranjal do Jari e eles desembarcaram, foram abordados e presos em flagrante", explicou.

O delegado geral de Polícia Civil no Amapá, Cezar Vieira, contou que a contribuição das delegacias e inteligências resulta no enfraquecimento do crime organizado e do tráfico de drogas no Estado.