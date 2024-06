Thiago Monteiro em ação pelo Masters 1000 de Roma - Isabella Bonotto / AFP

Publicado 20/06/2024 16:28

O Brasil terá mais um representante no tênis nas Olímpiadas de Paris, que começam no dia 26 de julho. A ITF (Federação Internacional de Tênis) confirmou que Thiago Monteiro se classificou para o torneio. Além dele, as brasileiras Bia Haddad Maia e Luisa Stefani também já haviam se garantido.

A vaga de Thiago aconteceu por conta de um bronze conquistado no Pan-Americano de Santiago, em 2023. O campeão, Facundo Diaz Acosta, perdeu seu lugar devido à Argentina já exceder o limite de atletas na categoria. Já o medalhista de prata, o chileno Tomás Barrios Vera, já tinha garantido sua classificação para as Olimpíadas via ranking.

Mais brasileiros podem se classificar para os Jogos Olímpicos através da lista definitiva, que será divulgada pela ITF no dia 2 de julho. No mesmo dia serão anunciados também os atletas que disputarão as chaves de duplas masculina, feminina e mista.



Thiago Monteiro está, atualmente, em 79º lugar no ranking mundial. Ele participou recentemente de Roland Garros, mas foi eliminado da competição na primeira rodada, ao perder por 3 sets a 1, com parciais de 2/6, 1/6, 6/4 e 5/7, para o sérvio Miomir Kecmanovic.