Seleção feminina de vôlei venceu mais uma na Liga das Nações Divulgação / Time Brasil

Publicado 20/06/2024 13:03

Rio - A seleção brasileira feminina de vôlei está na semifinal da Liga das Nações. O Brasil venceu a Tailândia por 3 sets a 0, nesta quinta-feira (20), com parciais de 25/21, 25/20 e 25/23. O grande destaque da equipe brasileira foi Gabi, que foi a maior pontuadora do jogo com 16 pontos.

O Brasil teve uma atuação sólida e intensa. O jogo começou equilibrado, com as duas equipes juntas no placar até a metade do set. A seleção brasileira, no entanto, conseguiu acertar saques e acertou o bloqueio para abrir vantagem e vencer a primeira parcial por 25 a 21.

O panorama se repetiu no segundo set, com início equilibrado e a seleção brasileira crescendo na reta final. A parcial por 25 a 20 deixou o Brasil em situação confortável para o terceiro set, e a Tailândia se recuperou. Entretanto, o bloqueio brasileiro foi decisivo para a vitória por 25 a 23.