Brasil escapa do grupo da morte nas OlimpíadasDivulgação / Volleyball World

Publicado 19/06/2024 10:05 | Atualizado 19/06/2024 10:07

Rio - A seleção brasileira feminina de vôlei escapou do grupo da morte e terá um caminho menos tenso nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Brasil, que foi um dos três cabeças de chave do sorteio, caiu no Grupo B junto com Japão, Polônia e Quênia. A competição será disputada entre os dias 26 de julho e 11 de agosto, na capital francesa.

O Brasil foi cabeça de chave junto com Itália e França, a anfitriã dos Jogos Olímpicos. O sorteio foi realizado em Bangkok, na Tailândia, onde será disputada a fase final da Liga das Nações — a seleção brasileira lidera a competição e é a única invicta. O maior desafio da equipe comandada por José Roberto Guimarães será contra a Polônia, quarta colocada da Liga das Nações.

Nos Jogos Olímpicos de Paris, o vôlei feminino e masculino ganhou um novo formato, com 12 equipes divididas em três grupos. Somente as duas primeiras e as duas melhores terceiras no geral, avançam às quartas de final. Recentemente, a seleção brasileira venceu a Polônia por 3 sets a 1 e o Japão por 3 sets a 2 na Liga das Nações.

Veja os grupos do vôlei feminino:

Grupo A - França, Estados Unidos, China e Sérvia

Grupo B - Brasil, Polônia, Japão e Quênia

Grupo C - Itália, Turquia, Holanda e República Dominicana