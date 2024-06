Beira-Rio foi afetado por enchente em Porto Alegre - Silvio Avila / AFP

Publicado 20/06/2024 15:00

Rio - O Beira-Rio está perto de voltar a receber uma partida. A CBF confirmou que a partida entre Internacional e Juventude, válida pela terceira fase da Copa do Brasil, irá acontecer no estádio do Colorado no próximo dia 10. O duelo é pelo confronto de ida do chaveamento.

O Beira-Rio não recebe uma partida desde o dia 28 de abril, quando o Internacional empatou com o Atlético-GO por 1 a 1 em partida pelo Brasileiro. Posteriormente, Porto Alegre acabou sendo atingida pela enchente que gerou o estado de calamidade na cidade e em outras regiões do Rio Grande do Sul.



O duelo entre as equipes aconteceria no dia 31 de abril, posteriormente foi adiado para o dia 10 de maio, e agora remarcado para julho. Depois do retorno das partidas do Brasileiro e da Sul-Americana, o Internacional mandou seus duelos em quatro locais: Arena Barueri, em São Paulo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Heriberto Hülse e no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina.



Ainda existe a possibilidade do Beira-Rio ser utilizado antes. O Colorado avalia mandar a partida do Campeonato Brasileiro contra o Vasco, no próximo dia 7, no estádio. Porém, a situação ainda não foi confirmada pela CBF.