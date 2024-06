Lucas Paquetá foi convocado para representar a seleção brasileira na Copa América - Rafael Ribeiro / CBF

Lucas Paquetá foi convocado para representar a seleção brasileira na Copa AméricaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 20/06/2024 12:22

Rio - O ex-lateral-direito Kynan Isaac, de 31 anos, que foi suspenso por dez anos por tomar um um cartão amarelo suspeito em uma partida da Copa da Inglaterra, entre o Stratford Town, seu clube, e o Shrewsbury Town, em 2021, afirmou que Lucas Paquetá precisa ser punido por 40 anos para que a Federação Inglesa seja coerente com sua punição.

"Veremos o que farão com ele, se ele será considerado culpado. Será muito interessante ver se seguirão as mesmas diretrizes que estabeleceram. Peguei dez anos. É matemática básica: ele deveria pegar 40 anos e não voltar a jogar futebol. Vejo isso acontecendo? Provavelmente não", afirmou em entrevista ao portal "The Athletic".

Na ocasião, Kynan Isaac, que atuava pela Sétima Divisão da Inglaterra, não cooperou com as investigações. Na sua opinião, Lucas Paquetá realmente recebeu os quatro cartões amarelos de forma proposital.

"Vi alguns dos amarelos [que o Paquetá recebeu], são ridículos. Ele comete uma falta, levanta e corre atrás de outro jogador para fazer outra falta só para ter certeza de que receberá um cartão amarelo", disse.

Paquetá é acusado de ter levado quatro cartões amarelos de forma proposital para influenciar que uma ou mais pessoas lucrassem com apostas. São os duelos contra contra Leicester (2022), Aston Villa (2023), Leeds (2023) e Bournemouth (2023), todos válidos pelo Campeonato Inglês. O meia, que nega as acusações, está apto a jogar pelo clube e pela seleção brasileira mesmo acusado.