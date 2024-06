Estêvão é a mais jovem promessa do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 20/06/2024 11:26

Rio - Ídolo do Fluminense e da seleção brasileira, Branco, atualmente é coordenador da CBF e atua com as categorias de base. O ex-lateral fez muitos elogios a Estêvão, de 17 anos, negociado pelo Palmeiras com o Chelsea, e o colocou o jovem como um talento acima de Endrick e de Vini Jr.

"Nós projetamos a base do Brasil até a Copa de 2030. Para mim, eu vi tantos... o Estêvão, com todo o respeito a todos os outros, depois do Neymar é o maior jogador que vi nascer no Brasil. Os outros são espetaculares, fenomenais... É uma opinião minha. Respeito todos, mas esse menino o sarrafo dele é um pouco mais alto", disse em entrevista ao Canal Wamo, no YouTube.



Formado nas categorias de base do Palmeiras, Estêvão, de 17 anos, atuou em 21 jogos como profissional. Ele marcou quatro gols e deu três assistências. O jovem irá completar 18 anos apenas no ano que vem.



Na semana passada, o brasileiro embarcou para Londres para realizar exames no Chelsea, ele irá para o clube inglês somente na próxima temporada. A operação irá render algo em torno de 64 milhões de euros (cerca de R$ 369 milhões) ao Palmeiras.