Martinelli, da seleção brasileira, no jogo contra o México - Rafael Ribeiro/CBF

Martinelli, da seleção brasileira, no jogo contra o MéxicoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 19/06/2024 18:20

Convocado com frequência para a Seleção nos últimos anos, Martinelli enfrenta forte disputa no setor pelos lados do campo. O atacante do Arsenal tem Vini Jr e Rodrygo como concorrentes por uma vaga no time titular. A competição, no entanto, não é problema para o jogador, que elogiou a dupla do Real Madrid.

"São jogadores de grande qualidade. Dentro do vestiário confiamos e acreditamos muito neles. Sabemos que a qualquer momento eles podem entrar para decidir uma partida. Inclusive eles têm consciência da importância que têm para a equipe, da responsabilidade que têm. As pessoas têm orgulho de jogar ao lado deles. Temos muita confiança para a Copa América porque temos dois jogadores brilhantes e jovens atuando no nosso time", disse Martinelli ao "Diário Às", da Espanha.

Após a Copa do Mundo de 2022, o Brasil passou a viver uma fase de reformulação dentro de campo. Para Martinelli, a chegada de novos jogadores, como Endrick, Savinho e outros, eleva o nível da equipe



"Temos muitas opções para vencer a Copa América. Todo mundo sabe o peso desta camisa. Somos a melhor seleção do mundo. As pessoas conhecem a qualidade dos nossos jogadores. Eles têm muita, muita qualidade. Também estão chegando agora muitos jovens jogadores que elevaram o nível da nossa equipe. Jogamos no time com mais história do mundo. Sabemos da responsabilidade que temos. Viemos para a Copa América para jogar e vencer", ponderou.

Os jogos contra México e Estados Unidos foram os primeiros em que Martinelli atuou sob o comando de Dorival Júnior. Lesionado na data Fifa de março, a primeira do treinador pelo Brasil, o atacante revelou suas impressões sobre comandante durante a passagem da Seleção pela Inglaterra.



"Tive uma lesão que me deixou afastado por um tempo, mas agora estou bem. Quando eles foram para a Inglaterra, estavam treinando no Arsenal Sports City e pude estar com todos. Estava treinando e pude conversar com todo mundo, jogadores, comissão técnica, direção esportiva. Também conheci o Dorival. Ele é uma pessoa muito especial, muito orientada para o grupo. As pessoas confiam muito nele. Sem dúvida vamos colher muitos frutos graças ao trabalho que ele está realizando com sua equipe", contou.

O Brasil estreia na Copa América contra a Costa Rica, na próxima segunda-feira (24), às 22h (de Brasília), nos Estados Unidos. A Seleção comandada por Dorival Júnior está no Grupo D, ao lado também da Colômbia e do Paraguai.