Reinier pertence ao Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 19/06/2024 16:46 | Atualizado 19/06/2024 16:53

Rio - Jogador revelado pelo Flamengo, o meia Reinier vive a expectativa de ganhar oportunidades no Real Madrid. Contratado pelo clube merengue em 2020, o jogador de 22 anos ainda não fez sua estreia pela equipe, e foi emprestado para três clubes diferentes desde então. Após este período de empréstimos, o cria do Ninho se diz mais maduro e pronto para receber chances do treinador Carlo Ancelotti.

"Com certeza meu maior objetivo agora é o Real Madrid, porque é o clube que me deu confiança. É o meu objetivo principal, mas, claro, passo a passo e com muito trabalho. O Real Madrid é o meu objetivo principal. Depois a gente vai pensando com calma, pouco a pouco. Depois, se Deus quiser, pode vir a Seleção", disse Reinier, em entrevista ao "ge".

O meia também revelou que não planeja voltar a jogar no futebol brasileiro no momento. Reinier garante que seu foco está, principalmente, no Real Madrid, mas não descartou a chance de retornar ao Brasil caso a chance apareça.

"A minha cabeça está no Real Madrid a partir de agora. Mas agora não tem muito o que fazer, é focar nas férias e ficar com a minha família aqui no Brasil e, mais para frente, quando a janela abrir, ver o que o meu empresário e meu pai vão resolver sobre esse assunto. O meu objetivo é buscar o meu melhor e o melhor lugar para mim também. Com toda sinceridade do mundo: eu ainda não pensei nisso (retornar ao Brasil). Vou pensar com mais calma daqui a um mês com a minha família, com meu empresário. Mas eu não posso descartar nada. Tudo é possível no mundo do futebol, mas eu não tenho isso em mente", complementou.

O Real Madrid pagou 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões na cotação da época) ao Flamengo para acertar a contratação de Reinier. Entretanto, ele fez apenas três jogos pelo time B do clube merengue, e foi emprestado para três clubes europeus: Borussia Dortmund, da Alemanha, Girona, da Espanha, e Frosinone, da Itália.

O melhor momento de Reinier na Europa foi na última temporada, com a camisa do Frosinone. Ao todo, o meia marcou três gols e deu duas assistências em 23 jogos pelo clube italiano. A equipe, entretanto, encerrou o campeonato nacional na 18ª colocação e rebaixada para a segunda divisão do futebol da Itália.