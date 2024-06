Bandeirinha ficou "à beira da morte" após levar bolada - Reprodução

Publicado 19/06/2024 15:15

Rio - A bandeirinha Ella Squires, de apenas 19 anos, ficou "à beira da morte" após receber uma bolada no abdômen durante um jogo da Copa da Noruega, em agosto do ano passado. A jovem teve seu baço rompido e sofreu uma hemorragia interna por 18 horas.

No momento da bolada, Ella estava a uma distância de 10 metros. A jovem logo sentiu falta de ar e começou a se queixar de dores.

"Eu estava arbitrando e acabei levando uma bola de futebol no abdômen. Passei os 20 minutos restantes e comecei a chorar. Estava com muita dor. Não sabia o que tinha feito. Achei que estava sem fôlego, mas a dor não passava. Parecia que não conseguia respirar. A tenda médica disse que provavelmente fraturei uma costela ou apenas fiquei sem fôlego. Disseram-me para seguir em frente e ficarei bem. Voltei para onde estávamos e comecei a ficar com calor e tontura. Não conseguia nem sentar sem sentir que ia desmaiar", contou a bandeirinha.

Segundo os médicos, Ella sofreu uma lesão esplênica de grau 3 e precisou passar por uma cirurgia. Ela ficou cinco dias internada.

"Na época eu não estava muito interessada. Só depois, quando tive que fazer três transferências de sangue, é que me disseram ‘se você tivesse deixado só mais uma hora, você não estaria aqui'. Foi quando eu percebi que estava perto da morte", completou.