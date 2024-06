Francisco Conceição é filho do treinador Sérgio Conceição - Patrícia de Melo Moreira/AFP

Publicado 19/06/2024 14:37

A vitória da seleção portuguesa sobre a República Tcheca na última terça-feira (18), pela primeira rodada da fase de grupos da Eurocopa, foi muito especial para o treinador Sérgio Conceição. O técnico, que está sem clube após deixar o Porto, viu seu filho, Francisco Conceição, marcar o gol que sacramentou o triunfo de Portugal. Alemanha -, foi muito especial para o treinador Sérgio Conceição. O técnico, que está sem clube após deixar o Porto, viu seu filho, Francisco Conceição, marcar o gol que sacramentou o triunfo de Portugal.

A emoção de Sérgio foi registrada por um torcedor português, em vídeo divulgado pelo jornal "A Bola". Após sair o gol de seu filho, o treinador abraçou o pai de João Neves, que também foi convocado para defender Portugal na Eurocopa.

Sérgio Conceição emocionado após o golo decisivo de Francisco Conceição na estreia por Portugal no Europeu



pedrobasilio01#EURO2024 #ABOLAnoEuro #FranciscoConceicao #sergioconceicao #Portugal pic.twitter.com/fdtQ4350Av — A BOLA (@abolapt) June 19, 2024 Francisco Conceição foi comandado pelo seu pai na última temporada. Ao todo, o atacante marcou oito gols e deu seis assistências pelo Porto em 2023/24, o que fez ele ser convocado pelo treinador Roberto Martínez para a Eurocopa deste ano. Francisco Conceição foi comandado pelo seu pai na última temporada. Ao todo, o atacante marcou oito gols e deu seis assistências pelo Porto em 2023/24, o que fez ele ser convocado pelo treinador Roberto Martínez para a Eurocopa deste ano.

Sérgio Conceição também já defendeu Portugal em uma Eurocopa. O ex-ponta defendeu os Lusos na edição de 2000, onde marcou três gols e deu uma assistência em cinco jogos. Ele também vestiu a camisa da seleção portuguesa na Copa do Mundo de 2002, que aconteceu na Coréia do Sul e no Japão.