Lamine Yamal é titular da Espanha neste início de EurocopaOdd Andersen / AFP

Publicado 19/06/2024 13:19

Lamine Yamal fez história ao se tornar o jogador mais jovem a disputar uma partida de Eurocopa, na vitória da Espanha por 3 a 0 sobre a Croácia, mas ainda tem que administrar a vida entre futebol e os estudos. O jovem de 16 anos está na reta final do ano letivo da escola, enquanto disputa o torneio na Alemanha, e admitiu que espera contar com a ajuda dos professores para ser aprovado.



"Tudo depende de onde vamos chegar na Euro. Se chegarmos à final não vou poder voltar às aulas. Espero que meus professores estejam assistindo, vejam que estou na seleção, fiquem felizes e me aprovem", brincou o atacante do Barcelona em entrevista à rádio espanhola "Cope".



Na Europa, o calendário escolar é diferente do Brasil. O fim das aulas acontece em junho ou julho. Ou seja, o período de provas finais é justamente durante a Eurocopa e Yamal não pode fazer, principalmente se a Espanha, uma das favoritas, for até o fim da competição.



" Suponho que vão me enviar as notas online porque depende de até onde chegarmos na Eurocopa. Espero ser muito longe, pois não voltaria logo às aulas. Se formos para a final, vou direto para as férias", completou o jogador, que diz preferir as matérias de Matemática e História.



Espanha de Yamal pode se classificar



Titular contra a Croácia, Yamal deu a assistência para Carvajal marcar o terceiro gol. O jovem completará 17 anos em 13 de julho, véspera da final da Eurocopa.



Mas para chegar até lá, o próximo passo da Espanha é na quinta-feira (20), contra a Itália, às 16h (de Brasília).



Quem vencer estará classificado para as oitavas de final, já que ambas as seleções têm três pontos, enquanto Croácia e Albânia, que empataram em 2 a 2 nesta quarta, tgêm um cada.