Rodrygo (E) em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Rodrygo (E) em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 19/06/2024 10:53

Rio - O atacante Rodrygo, de 23 anos, já está na história do Real Madrid. Em cinco anos de clube foram muitas conquistas, dentre elas, duas Ligas dos Campeões. Ao analisar o processo de amadurecimento no gigante europeu, o jovem citou outro companheiro de equipe como peça fundamental, e afirmou que tentará fazer o mesmo com Endrick, novo reforço do Real.

"Sei que o Endrick é muito maduro, dá para perceber. Dica não tenho muita, só ele continuar fazendo o que ele faz, ser a mesma pessoa, que vai dar tudo certo. Quando eu cheguei (no Real), com a mesma idade, o Vini me ajudou muito. E eu quero dar essa ajuda para ele, que é muito importante", afirmou em entrevista ao "GE".

Endrick chegará ao Real Madrid no meio do ano, após se destacar no Palmeiras. No clube espanhol, ele irá encontrar além dos dois atacante, o zagueiro Éder Militão, que também serve a seleção brasileira. Rodrygo elogiou a qualidade do novo reforço do atual campeão europeu.

"Ele já está provando a cada dia, a cada oportunidade. Muito jovem, mas já importante para a seleção. É continuar fazendo o que está fazendo que o futuro dele é brilhante”, disse.