Michele UmezuDivulgação

Publicado 19/06/2024 10:33

Rio - Aos 42 anos, Michele Umezu, mãe de Alexander, um dos filhos de Ronaldo, quer começar a reposição hormonal. A Miss Bela do Flamengo vai colocar o chip da Beleza."Estou iniciando meu ajuste da parte hormonal. Inclusive, estamos com projetos nessa parte de consultoria para mudar a vida de muitas mulheres, desde a saúde, menopausa e libido até a questão da estética", conta.

A empresária está fazendo exames para o seu próximo campeonato de fisiculturismo. "Estou preparando o físico que irei apresentar no próximo campeonato. Quero subir com glúteo maior. Já estou com 12kg a mais do dia do último campeonato", diz.Para aumentar o tamanho do bumbum, Michele fará também um procedimento. "Vou fazer aplicação local no glúteo. Não é preenchimento, é uma novidade no mercado", adianta.