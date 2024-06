Messi falou sobre a Copa América - AFP

Messi falou sobre a Copa AméricaAFP

Publicado 19/06/2024 13:17

Rio - Principal destaque da seleção argentina, Lionel Messi, de 36 anos, lamentou a ausência de Neymar, que foi seu companheiro de equipe no Barcelona e no PSG, na disputa da Copa América. O brasileiro ainda se recupera de uma operação no joelho direito e não foi convocado para defender a Seleção na competição.

"É uma pena [a ausência de Neymar], mas eles têm um milhão de jogadores. O Brasil sempre tem muitos jogadores porque são sempre diferentes. Tem um time muito forte e muito competitivo. O Brasil é como a Argentina: é candidato e quer ganhar a Copa América", disse em coletiva.



Em relação ao favoritismo da seleção argentina, atual campeã da competição, e também da Copa do Mundo, Messi não rejeitou e admitiu a responsabilidade dos tricampeões mundiais nos Estados Unidos.



"Hoje podemos dizer que somos os melhores porque somos campeões mundiais. Mas isso não nos faz acreditar que vamos vencer esta Copa América caminhando", opinou.