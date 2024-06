A modelo e empresária croata Ivana Knöll tem 26 anos - Reprodução / Instagram

A modelo e empresária croata Ivana Knöll tem 26 anosReprodução / Instagram

Publicado 19/06/2024 13:38 | Atualizado 19/06/2024 13:40

A modelo e influenciadora croata Ivana Knöll, de 26 anos, está presente na Alemanha para apoiar a seleção do seu país na Eurocopa 2024. Ela, que tem o título de "Musa da Croácia", é conhecida por acompanhar o time nacional nas grandes competições, como as Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022, embora tenha começado a receber mais notoriedade na última edição do campeonato mundial.

Além disso, ela também é dona de uma marca de roupas de praia, chamada "Knölldoll", que produz biquínis baseados em bandeiras de países e conta com mais de 52 mil seguidores no Instagram.

Knöll também recebeu notoriedade no Brasil quando fez provocações após a Croácia eliminar a seleção então comandada por Tite nas quartas de final da Copa de 2022. Ela publicou um story com a frase: "Brasil quem?", gerando revolta entre os torcedores da pentacampeã mundial.

Conteúdo adulto

Muitos fãs questionam a modelo se ela pensa em criar uma conta em plataformas de conteúdo adulto, o que é negado pela croata. Ela, inclusive, tem histórias sobre pessoas que a abordaram oferecendo uma carreira no meio.

"Por volta da Copa do Mundo no Catar, muita gente tentou me convencer a entrar no OnlyFans. Uma vez, até fui convidada para uma entrevista em Nova York. Quando cheguei lá, descobri que eles só queriam me convencer a me inscrever no OnlyFans. Depois disso, as tentativas pararam, mas agora, antes do Campeonato Europeu, estou recebendo muitos e-mails e ligações novamente", disse ao jornal alemão "BILD".