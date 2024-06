Wesley Safadão assinou com o Treze-PB para jogar futebol profissional - Reprodução

Publicado 19/06/2024 13:38

Rio - O cantor Wesley Safadão está se preparando para um novo desafio profissional, mas longe dos palcos. Nesta quarta-feira (19), o artista de 35 anos anunciou que assinou contrato com o Treze-PB, clube que disputa a Série D, para se aventurar no futebol. Ele vem aproveitando as raras folgas durante os shows para aprimorar sua parte física com um personal trainer.

Segundo Safadão, a ideia é disputar pelo menos uma partida profissional em 2024. A notícia foi dada pelo próprio cantor em suas redes sociais.

"Vou logo falar a verdade para vocês. Tem uns quinze dias que fui contratado por um time da Paraíba para jogar um jogo da temporada. Vou entrar com 20 minutos do segundo tempo, e vou jogar os últimos 25 minutos. Eu preciso estar pronto. Já estou no terceiro dia de treino", garantiu o músico.

Em sua nova aventura, Wesley Safadão terá o desafio de conciliar os treinos com sua agenda corrida. Um dos artistas mais requisitados do Brasil, ele tem tem 27 shows agendados só para o mês de junho.

O Treze, time que apostou em Safadão, faz boa campanha na Série D do Brasileirão. O clube paraibano lidera o grupo A3 da competição, com 23 pontos.