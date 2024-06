Mbappé aparece em treino da França com curativo no nariz - AFP

Mbappé aparece em treino da França com curativo no narizAFP

Publicado 19/06/2024 14:54

O camisa 10 correu pelo gramado e participou do treino de finalizações da equipe. No entanto, ele deve desfalcar a França no duelo com a Holanda, na próxima sexta-feira (21), pela segunda rodada da Euro 2024.

Técnico da seleção francesa, Didier Deschamps informou que Mbappé faria mais exames nesta quarta. Ele, inclusive, destacou que uma cirurgia será realizada após a disputa do torneio continental.



"Obviamente, o choque foi importante. A equipe médica fez o necessário para reduzir o possível após esses exames. Embora não precise de uma cirurgia imediata, terá que ser feita. Esta manhã (terça), estava um pouco melhor. Vamos checar todos os dias", declarou em entrevista aos canais oficiais da Federação Francesa.

No início desta semana, na vitória da França sobre a Áustria, por 1 a 0 , Mbappé fraturou o nariz ao tentar um cabeceio e acertar com força o ombro de Danso, zagueiro adversário, na primeira rodada da Eurocopa. O atacante teve um enorme sangramento no momento do choque. Em seguida, depois de alguns minutos de atendimento e até retornar a campo para retardar o reinício do confronto, ele foi retirado do jogo e seguiu para o hospital.Lá, fez exames e constatou a fratura. A Federação Francesa descartou a possibilidade de cirurgia a curto prazo, e Mbappé voltará a campo pela Euro, mas com proteção. Nas redes sociais, ele brincou com a situação e chegou a solicitar sugestões de máscaras para usar.