Lucas Paquetá foi indiciado por suposto envolvimento em apostas esportivasOli Scarff / AFP

Publicado 19/06/2024 16:42

Rio - O Al-Nassr, da Arábia Saudita, clube de Cristiano Ronaldo, está interessado na contratação de Lucas Paquetá. O clube saudita, que está em busca de um meia criativo, apontou o brasileiro como um alvo para a próxima janela de transferências, que abre no dia 1º de julho. As informações são do jornalista inglês Rob Dawson, da "ESPN".

No momento, o meia vive um imbróglio em sua carreira. Ele foi acusado pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) de envolvimento em esquema de apostas em partidas realizadas em 2022 e 2023 no futebol inglês. O caso, que ainda segue em investigação, no entanto, dificulta uma chance de acordo pelo jogador.

Paquetá, atualmente, está com a seleção brasileira para a disputa da Copa América. Ele esteve em campo nos últimos amistosos contra México e Estados Unidos e tem chances de iniciar a partida contra a Costa Rica, na próxima segunda (24), às 22h (de Brasília), em Inglewood, na Califórnia.