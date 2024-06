Wilton Pereira Sampaio é um dos principal árbitros do quadro da CBF e estará na Copa América - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 19/06/2024 17:12

A partida entre Peru e Chile, nesta sexta-feira (21), pela primeira rodada da Copa América, terá equipe de arbitragem 100% do quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O duelo no AT&T, em Arlington, no Texas, será comandado por Wilton Sampaio, que terá Bruno Pires e Bruno Boschilia como auxiliares, além de Edina Alves e Neuza Back.

Os recursos do VAR serão de responsabilidade de Rodolpho Toski, com assistência de Daniel Nobre.

Esta será a primeira vez na competição em que mulheres irão integrar a equipe de arbitragem. Edina Alves foi a primeira mulher a participar em um jogo do Mundial de Clubes e também apitará nos Jogos Olímpicos de Paris. Já Neuza, participou da Copa do Mundo FIFA Masculina em 2022.

O Brasil só fará sua estreia na Copa América na próxima segunda-feira (24), contra a Costa Rica, às 18h, no Estádio SoFi, em Inglewood, Califórnia. A equipe comandada por Dorival Júnior está no grupo D, que também conta com Colômbia e Paraguai.