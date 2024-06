Torcedora do Tigres, Yanet García - Reprodução / Instagram

Torcedora do Tigres, Yanet GarcíaReprodução / Instagram

Publicado 19/06/2024 17:00

Rio - Torcedora do Tigres, Yanet García, de 33 anos, vem fazendo muito sucesso nas redes sociais. Dona de uma rara beleza, a mexicana é apresentadora do tempo da Televisa Monterrey, uma emissora afiliada da Televisa, principal rede de TV do país, e também tem uma conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.

A beldade faz muito sucesso nas redes sociais, tendo mais de 14 milhões de seguidores no Instagram. Em 2018, Yanet teve um namoro de três anos encerrado por Doug 'Censor' Martin, jogador profissional e Youtuber. Na época, ele alegou que precisava se dedicar aos treinos do jogo "Call of Duty".

A apresentadora anunciou em 2021 que iria abrir sua conta no OnlyFans. Apesar da profissão, Yanet não é jornalista. A mexicana é atriz e modelo.