Gandula ajudou goleiro do Atlético-GO a montar barreira e foi expulso - Reprodução

Publicado 20/06/2024 11:58

Rio - Um situação inusitada marcou a partida entre Atlético-GO e Criciúma, nesta quarta-feira (19), pela 10ª rodada do Brasileirão. Um gandula foi expulso nos acréscimos do segundo tempo após se posicionar ao lado da trave e orientar o goleiro na formação da barreira. Apesar da tentativa, Trauco fez o gol de falta que garantiu a vitória do time catarinense por 2 a 1, em Goiânia.

O árbitro Alex Gomes Stefano, responsável por apitar o duelo, registrou o caso na súmula. Ele justificou a expulsão pelo fato do gandula Lucas Silva Nunes Arruda se posicionar ao lado da trave para auxiliar o goleiro. Outro fato curioso é que o gandula é goleiro das categorias de base. Lucas tem 17 anos e atua na categoria sub-17 do Atlético-GO.

"Excluí, aos 56 minutos do 2º tempo, o gandula Lucas Silva Nunes Arruda por colocar-se ao lado da trave, orientando a formação de uma barreira numa cobrança de falta contra a equipe mandante. Logo em seguida, foram arremessados copos descartáveis vindos da torcida do Atlético Goianiense para o campo de jogo", relatou o árbitro.

O Criciúma venceu o Atlético-GO por 2 a 1, de virada, fora de casa. Com a vitória, o Criciúma chegou aos nove pontos e ultrapassou o Dragão, ocupando a 14º lugar. O time goianiense, por sua vez, aparece logo atrás, em 15º, com oito.