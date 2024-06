Arena Stuttgart, local do jogo entre Alemanha e Hungria - Thomas Kienzle / AFP

Arena Stuttgart, local do jogo entre Alemanha e HungriaThomas Kienzle / AFP

Publicado 20/06/2024 14:23

garantiu os anfitriões nas oitavas de final da Eurocopa. Ele é suspeito de planejar um ataque terrorista. Alemanha - Um homem iraquiano foi preso na última quarta-feira (19), perto da cidade de Stuttgart, horas antes da partida entre Alemanha e Hungria, que aconteceu na cidade e. Ele é

Segundo a imprensa alemã, o homem é membro do Estado Islâmico e morava na Alemanha desde outubro de 2022. As autoridades acreditam que ele faça parte do grupo terrorista desde 2016.

"Nossas autoridades de segurança estão extremamente vigilantes, seguem cada aviso e atacam com força para proteger o nosso país", afirmou Nancy Faeser, ministra do interior da Alemanha.

Desde o início da Eurocopa, a Alemanha está em alerta para possíveis ataques terroristas. No último fim de semana, a polícia atirou em um homem que estava armado e carregava um coquetel molotov na cidade Hamburgo.