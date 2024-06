Paula Belen é musa do Boca Juniors - Reprodução / Instagram

Publicado 20/06/2024 14:16

Rio - A modelo argentina, Paula Belen, vem fazendo muito sucesso nas redes sociais. Dona de uma rara beleza, a beldade é musa do Boca Juniors e costuma sensualizar no Instagram recebendo mensagens de elogios de muitos fãs. No total, Paula Belen tem mais de 620 mil seguidores no Instagram.