Messi em ação pela ArgentinaLUIS ROBAYO / AFP

Publicado 13/06/2024 11:43

Rio - Lionel Messi não vai disputar os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O craque argentino, de 36 anos, priorizou a Copa América e recusou o convite do técnico Javier Mascherano para defender a seleção olímpica na competição na capital francesa. Em entrevista à ESPN, o camisa 10 alegou não ter idade para disputar duas competições seguidas.

"Conversei com Mascherano e a verdade é que ambos entendemos a situação. É difícil porque estamos na Copa América. Seriam três meses seguidos sem estar no clube e, mais do que tudo, não tenho idade para estar em todas. Tenho que escolher com cuidado. Seria demais jogar dois torneios seguidos. Tive muita sorte de jogar as Olimpíadas e de vencê-la junto com Masche", disse.

Messi disputará a Copa América pela sétima vez na carreira e busca o segundo título. A Argentina é a atual campeã e está no Grupo A junto com Peru, Chile e Canadá. A Albiceleste estreia na competição contra o Canadá, no dia 20, às 21h (de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos.

Já nos Jogos Olímpicos, a Argentina busca a sua terceira medalha de ouro para igualar Hungria e Inglaterra como maiores campeões. A Albiceleste não conquista o primeiro lugar no pódio desde o bicampeonato nas edições de Atenas 2004 e Pequim 2008. Atual bicampeão olímpico, o Brasil está fora dos Jogos de Paris.