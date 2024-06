Igor Severino mordeu o oponente e foi demitido - (Foto: Reprodução)

Igor Severino mordeu o oponente e foi demitido (Foto: Reprodução)

Publicado 27/06/2024 09:00

A estreia de Igor Severino no UFC, em março deste ano, ficou marcada literalmente. Enfrentando o atleta André "Mascote" durante o card do UFC Vegas 89, realizado em Las Vegas (EUA), Igor mordeu seu compatriota durante o confronto e, como consequência disso, foi derrotado por desqualificação, além de ter sido cortado do plantel da maior organização de MMA do mundo.



As duras consequências não pararam por aí. Na última terça-feira (25), o site "MMA Junkie" informou que a Comissão Atlética de Nevada definiu uma suspensão de nove meses a Igor Severino por conta do ocorrido. A punição foi definida após uma reunião mensal realizada pelo órgão.

Além dos nove meses de suspensão, Igor Severino também foi multado no valor de US$ 2 mil (cerca de R$ 11 mil na cotação atual). O valor será retirado diretamente de sua bolsa, que foi retida pela Comissão Atlética de Nevada logo após a estreia do lutador no UFC.A punição aplicada a Igor Severino, vale ressaltar, é retroativa à data da sua luta contra André "Mascote" no UFC, que aconteceu no dia 23 de março. Com isso, Igor estará apto para voltar a competir a partir do dia 23 de dezembro por uma outra organização, já que, como citado, o atleta foi cortado do plantel do Ultimate por conta do episódio que protagonizou.Igor Severino tem apenas 21 anos e a derrota por desqualificação para André "Mascote", além da sua demissão do UFC, representou o fim da sua invencibilidade no MMA após oito vitórias conquistadas. O paraense chegou ao Ultimate após se destacar no reality show “Dana White’s Contender Series”, em setembro do ano passado, quando derrotou Jhonata Silva por nocaute no segundo round. Antes disso, Igor teve boa passagem pelo evento Jungle Fight.