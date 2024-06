Lendas retornam ao palco na edição 2024 do Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais - (Foto: Divulgação)

Publicado 26/06/2024 18:00 | Atualizado 27/06/2024 06:03

Falta pouco, e no próximo domingo, dia 30 de junho, o Espaço Hall, na Barra da Tijuca-RJ, será palco do Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2024 - Edição Lendas, com homenagens aos atletas masters e seniores de todas as federações dos esportes de combate.



No ano passado, vale lembrar, o Rio de Janeiro ratificou seu papel como capital internacional das lutas e das artes marciais. Realizado na Cidade das Artes, um dos principais centros de espetáculos do país, o Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2023 reuniu cerca de 1500 pessoas, entre elas ídolos como José Aldo, Minotauro, Pedro Rizzo, Mestre Camisa e muitos outros.



E agora, para 2024, o Prêmio criado pelo SINDILUTAS com o intuito de valorizar e reconhecer grandes nomes do mundo das lutas da Cidade Maravilhosa volta ainda melhor, homenageando, principalmente, os precursores do esporte no grandioso Espaço Hall, com expectativa de 5000 presentes.



Entre as lendas presentes, estarão nomes como Murilo Bustamante, os irmãos Rodrigo e Rogério Nogueira no MMA, Ricardo Libório, Rafael Carino no Jiu-Jitsu, Rafaela Silva no Judô, Mestre Camisa na Capoeira, GMs Yong Min Kim e Kim Jung Roul no Taekwondo, Márcio Cromado na Luta Livre, entre outros como Thales Leite, Ketlen Vieira, Alexandre Pequeno, etc.