Duelos de alto nível agitaram o Amazon Muaythai Festival (Foto: Divulgação)

Publicado 26/06/2024 08:00 | Atualizado 26/06/2024 13:48

Entre os dias 21 e 24 de junho, o Mangueirinho – um dos maiores pontos esportivos do estado e anexo ao estádio olímpico do Mangueirão –, em Belém-PA, recebeu o Amazon Muaythai Festival, maior evento da modalidade já realizado no Pará e um dos maiores do Brasil.



Organizado pela Federação de Muaythai Tradicional do Estado do Pará (FMTTEPA) com o apoio do Governo do Estado através da Seel, o evento contou com diversas atividades ao longo dos quatro dias, promovendo ensino, integração e bons combates.

Seminário com equipe tailandesa foi um grande sucesso (Foto: Divulgação)

Nas disputas de título, vitórias de Gustavo França (AS Combat, Ananindeua-PA) no Interestadual Kids 40kg, Yara Almeida (AS Combat, Ananindeua-PA) no Semi-pro feminino 57kg, Yara Almeida (AS Combat, Ananindeua-PA) no Semi-pro Masculino 63,5kg, Ryan Silva (JC Combat, Capanema-PR) no Semi-pro Masculino 67kg e Kleber Hiago (AS Combat, Ananindeua-PA) no Semi-Pro Masculino 71kg.



"Ficamos muito animados com tudo o que aconteceu aqui no Pará durante esses dias. Pudermos ser anfitriões dos tailandeses da equipe Lanna Fighting, liderada pelo Kru Din Wittawat, que trouxeram um conteúdo sobre o ensino correto do esporte e da arte marcial, então, para nós do estado, que somos apaixonados pelo Muaythai, foi de grande valia. E também estamos muito felizes com o apoio do Governo do Estado através da Seel-PA, para que pudéssemos oferecer uma estrutura de primeiro nível", afirmou Luciana Silva, presidente da FMTTEPA, que completou:



"Formamos mais de 50 árbitros no Curso de Regras e Formação de Árbitros comandado pela Juliana Leite, mais de 300 atletas e professores no Seminário Internacional de Wai Kru Ram Muay, que teve a Lanna Fighting à frente e foi inédito no Pará, isso sem falar nas lutas pra lá de empolgantes", encerrou ela.

