Alex Poatan e Jiri Prochazka pelo cinturão meio-pesado será a nova luta principal do UFC 303 - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 27/06/2024 18:00

Ex-detentor do cinturão dos meio-pesados, Jiri Prochazka terá uma nova oportunidade de reconquistar o título da categoria no próximo sábado (29). Na luta principal do UFC 303, em Las Vegas (EUA), o tcheco vai fazer revanche contra Alex Poatan, atual dono da cinta e responsável por derrotá-lo por nocaute em novembro do ano passado, em disputa de cinturão que aconteceu no main event do UFC 295.



Embalado por boa vitória sobre Aleksandar Rakic no histórico card do UFC 300, realizado em abril, Jiri Prochazka está disposto a "vingar" a derrota sofrida para Alex Poatan no final do ano passado. Durante rápido depoimento à série "Embedded", disponível no canal do "UFC Brasil" no YouTube, o lutador tcheco mostrou confiança em apresentar um bom desempenho no próximo sábado e, assim, reconquistar o cinturão dos meio-pesados.