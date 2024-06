Robert Whittaker nocauteou Ikram Aliskerov na luta principal do UFC Arábia Saudita - (Foto: Reprodução)

Publicado 24/06/2024 10:00 | Atualizado 24/06/2024 13:32

O dia 22 de junho de 2024 ficará marcado na história do Ultimate, com a realização do UFC Arábia Saudita, que marcou a primeira edição de um evento da maior organização de MMA do mundo no país do Oriente-Médio. O card entregou lutas emocionantes com diversos nocautes e finalizações que empolgaram o público presente.



Mas para o Brasil a noite não foi das melhores. Com quatro representantes no evento, apenas o estreante Felipe Lima saiu com vitória ao finalizar Muhammad Naimov. No card principal, Johnny Walker e Antonio Trócoli sofreram duros nocautes para Volkan Oezdemir e Shara Magomedov respectivamente. Já no card preliminar, Brendson Ribeiro foi superado por Magomed Gadzhiyasulov na decisão majoritária dos jurados. Na luta principal, Robert Whittaker não deu chances para Ikram Aliskerov, e nocauteou o russo no primeiro round.

A luta começou com muito estudo, com adversário trocando jabs, mas no primeiro ataque contundente de ex-campeão dos médios, Rob acertou um direto de esquerda que balançou Aliskerov, Whittaker partiu com tudo para finalizar a luta e acertou um uppercut no russo. Depois disso bastaram mais alguns golpes no chão para ver o árbitro encerrar a luta e decretar a vitória do australiano no primeiro round.Com o resultado, Whittaker volta a se aproximar de uma disputa de cinturão. O australiano que em fevereiro derrotou o brasileiro Paulo Borrachinha por unanimidade chega a três vitórias nas últimas quatro lutas, sendo sua única derrota nesse período para o atual campeão Dricus Du Plessis. Já Aliskerov encerrou uma invencibilidade de durava cinco anos e sete lutas, e agora tem uma derrota e duas vitórias no UFC.A luta começou com os rivais trocando golpes no centro da cage com Oezdemir sendo mais agressivo. Walker tentava manter a distância aplicando low kicks, mas não impediu que Volkan e encurralasse na grade, onde foi atacado com uma sequência de jabs e diretos. O carioca se defendeu bem, mas na segunda tentativa de ataques do suíço, Oezdemir acertou um forte cruzado de esquerda, em seguida um upper de direita que apagou o brasileiro.Com o resultado, Johnny Walker amargou a terceira luta sem vencer. A última vitória do brasileiro foi em 2023, quando venceu Antonhy Smith por decisão unânime. Oezdemir embalou a segunda vitória seguida na organização americana.Escalado para enfrentar o russo Shara Magomedov com apenas quatro dias de antecedência. O brasileiro bem que tentou mas não foi capaz de parar o "Bullet". A luta começou com Antonio acertando dois diretos em Shara, e passou a golpear o rival na grade. O russo respondeu também um direto no rosto, além de diversos chutes no corpo. O "Malvado" novamente levou o adversário a grade, mas não conseguiu quedar efetivamente o russo até o fim do round. No segundo assalto, Shara seguiu chutando o brasileiro no corpo para evitar sua aproximação. O russo defendeu bem todas as tentativas de quedas do adversário.No round decisivo, Magomedov seguiu com um volume alto nos chutes. Malvado já se mostrava muito cansado e não conseguia mais se defender, com isso o russo atacou com uma sequência pesada na grade no brasileiro que não conseguiu se defender e viu o árbitro encerrar o confronto decretar vitória a de Shara Magomedov por nocaute técnico no terceiro round.Com o resultado, Shara Magomedov segue invicto na carreira agora com 13 vitórias, sendo duas pelo UFC. Enquanto isso, o Malvado que não lutava há três anos, retornou ao MMA com derrota. Antes disso o brasileiro vinha em sequência de quatro lutas sem perder entre 2018 e 2021.Felipe começou o confronto atacando com um low kick, em seguida disparou um chute frontal seguido de joelhada, mas Naimov defendeu. O brasileiro tentava manter o russo na grade. O russo conseguiu uma queda e ficou por cima do brasileiro até o fim do round. Naimov tentou uma nova queda no início do round, bem defendida pelo brasileiro. Lima levava a melhor na luta em pé e conectava mais golpes significativos.No assalto decisivo, o “Jungle Boy” tentou duas joelhadas voadoras. Naimov tentou uma queda, mas Lima conseguiu chegar as costas do rival e rapidamente encaixou um mata-leão para vencer em sua estreia no UFC.Com o resultado no UFC Arábia Saudita, Felipe Lima chegou a 13ª vitória em 12 lutas, sendo sua única derrota em sua estreia no MMA profissional em 2015. Já Muhammadjon Naimov perdeu sua primeira luta no Ultimate. O tajique vinha de três resultados positivos, o último deles contra o venezuelano Erik Silva em fevereiro.